Генпрокурор Украины: Из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел жителей
Из освобожденных населенных пунктов Киевской области вывезено 410 тел погибших мирных жителей, судебно-медицинскими экспертами и правоохранительными органами осмотрено 140 тел, сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами», - цитирует Интерфакс-Украина заявление Венедиктовой.
Генпрокурор Украины отметила, что «параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото- и видеодоказательств».