Создатель «ДНР» полковник Стрелков анонсирует поражение России в войне с Украиной

На своей странице в соцсети Стрелков пишет, что «поступают пока еще глухие, но все более частые сообщения о том, что российские войска отходят от Киева не только на правобережье Днепра, но и с востока – в районе Бровары – Борисполь. Если это действительно так, то сие означает полный отказ от всего первоначального стратегического плана операции, предусматривавшего полную «демилитаризацию» украины» (в своей публикации Стрелков пишет слово «Украина» со строчной буквы – ред.).

Донецкий сепаратист предполагает, что «теперь сделана ставка на «разгром ВСУ» в Донбассе как единственный перспективный способ «победоносно выйти из войны». Даже если предполагать, что начатая (с фатальным опозданием) операция по окружению и разгрому Донбасской группировки ВСУ завершится успешно (что вовсе «не факт», так как противник тоже непременно отправит высвободившиеся под Киевом резервы в данный регион) – это не приведет к капитуляции т.н. «украины» и ее выходу из войны. А те потери, которые российские войска непременно понесут в ходе сражения – лишь усилят «переговорные позиции уважаемых украинских партнеров» и те потребуют еще более позорные условия для достижения «компромисса».

При этом Стрелков считает, что расчет на то, что «российские войска смогут достичь крупных успехов за счет сосредоточения усилий и реализации технического превосходства на узком участке фронта, сильно напоминает такие же надежды командования Вермахта на разгром РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия – ред.) на Курской Дуге».

Далее полевой командир утверждает, что «война не кончится при любом исходе предстоящего сражения. Но за то военная наука обогатилась таким новым термином обозначения операции по отступлению с занятой территории перед лицом неразбитого противника, как «сокращение военной активности на таком-то (в данном случае – на Киевском) направлении». И – таким образом – Фанерный Маршал уже внёс свой выдающийся вклад в военную науку, сумев найти замену устаревшему со времен Великой Отечественной войны «сокращению линии фронта».

По мнению Стрелкова, «резервов, необходимых для перелома операции в свою пользу, которые можно было бы дополнительно перебросить «с большой земли», в распоряжении командования не имеется. ИХ ПРОСТО НЕТ. Снять войска с других направлений невозможно. А подготовка новых частей и соединений в любом случае займет немалое время. В текущей ситуации, на мой взгляд, командование ВС РФ приняло единственно верное решение. Поскольку если оставление занятой территории все равно неизбежно – лучше сделать это без предварительного разгрома своих войск противником».

Стрелков считает, что «войска нам еще пригодятся – война будет долгой... Ну а то, что поражение (вынужденный отвод войск с ранее дорого оплаченной жизнями солдат и офицеров освобожденной территории) все равно «имеет место быть» – это факт горький, но не смертельный. В истории России вообще очень мало войн, в которых не присутствовали такие вот «казусы» по причине выдающегося головотяпства генералитета. Главное – чтобы поражения не пошли «в режиме нон-стоп» и вновь сменились победами.