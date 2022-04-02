Министр обороны Германии призывает Евросоюз отказаться от российского газа из-за событий в Буче
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт высказалась за полный отказ Евросоюза от российского газа из-за военных преступлений в населенных пунктах Киевской области.
«Такие преступления не должны оставаться без ответа», - сказала она в интервью телеканалу ARD.
По словам Ламбрехт, она будет скептично относиться к любому обещанию Москвы прекратить огонь. «Мы видели, как люди врут, как нас обманывали, как обещания не выполнялись. Поэтому я здесь очень осторожна, очень скептична», - сказала она, передает Русская служба BBC.
Ранее в воскресенье и канцлер Германии Шольц осудил убийства в Буче, призвал к их расследованию и пообещал ввести новые санкции против России, но о немедленном прекращении импорта российского газа не говорил.