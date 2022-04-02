Борец Рафик Гусейнов стал 3-кратным чемпионом Европы

Сегодня в Будапеште завершается чемпионат Европы по борьбе.

В заключительный день соревнований у азербайджанских борцов греко-римского стиля было пять шансов на медаль.

Рафик Гусейнов (82 кг) в финале боролся с грузином Гелой Болквадзе. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу нашего борца, который в третий раз в своей карьере стал чемпионом Европы. На пути к финалу Рафик победил соперников из Чехии, Венгрии и Молдовы.

Еще в трех весовых категориях азербайджанские борцы стали бронзовыми призерами. На пьедестал почета поднялись Мурад Мамедов (60 кг), Хасрет Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг). Чуть позже на ковер выйдет еще один наш борец – Мурат Локьяев (97 кг). Он также оспорит бронзовую награду.

Напомним, вчера Эльдениз Азизли (55 кг) стал двукратным чемпионом Европы, Талех Мамедов (63 кг) – серебряным призером, а Санан Сулейманов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) – бронзовыми.