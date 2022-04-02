Макрон и Шольц прокомментировали трагедию в Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя фотографии убитых мирных жителей в украинской Буче, заявил, что «власти России должны будут ответить за эти преступления».

«Невыносимо смотреть на фотографии из Бучи, освобожденного города под Киевом. Сотни трусливо убитых мирных граждан на улицах. Мои соболезнования жертвам, выражаю солидарность украинцам. Российским властям придется ответить за эти преступления», - передает его слова Meduza.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о необходимости «расследовать эти преступления российских военных» и привлечь к ответственности как тех, кто отдавал приказы, так и исполнителей. Он анонсировал введение в ближайшие дни новых санкций против России.

Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом – «провокация» и «постановка».