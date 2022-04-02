Иран резко нарастил экспорт нефти

Гендиректор NIOC Мохсен Ходжасте-Мехр сообщил сегодня, что в годовом выражении экспорт иранской нефти вырос на 40%, несмотря на санкции. При этом нефтедобыча поднялась до уровня, на котором нефтепром Ирана находился до введения американских санкций 2018 года.

«До введения новых санкций против Ирана в 2018 году мощности нашей страны по добыче сырой нефти составляли 3 млн 838 тыс. баррелей в сутки», - напомнил Ходжасте-Мехр, пишет ИРНА.

Гендиректор NIOC также уточнил, что на данный момент Иран располагает доказанными запасами сырой нефти в 157 млрд баррелей, природного газа – порядка 33 трлн кубометров.