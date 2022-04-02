Под Харьковом армия Украины почти полностью уничтожила мотострелковую роту россиян
Вооруженные силы Украины уничтожили до 80% мотострелковой роты россиян в районе Харькова. УНИАН пишет, что благодаря удачным действиям Вооруженных сил Украины в районе Харькова потери понесла мотострелковая рота россиян из состава батальонной тактической группы 59-го танкового полка.
«В районе города Харьков в результате удачных действий подразделений Вооруженных сил Украины понесла значительные потери мотострелковая рота из состава БТГр 59-го танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили до 80% личного состава», – говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.