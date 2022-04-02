США введут новые санкции против России из-за событий в Буче

Соединенные Штаты готовы «очень скоро» ввести новые санкции против РФ. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире MSNBC Sunday, отвечая на вопрос, как США отреагируют на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции из-за событий в Буче.

«Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины… Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия», - передает Корреспондент.net слова Прайса.

Евросоюз также обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные на севере Киевской области.