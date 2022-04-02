Глава СНБО: армию Украины ждут тяжелые бои с россиянами
Украинских военных в ближайшие дни ожидают тяжелые бои с россиянами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Украинская правда.
«В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются... Они будут производить перегруппировку. Желают на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут вестись ожесточенные бои за нашу территорию».