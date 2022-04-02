Словакия готова платить за российский газ в рублях

Министр экономики Словакии Ричард Сулик признал возможность того, что Словакия согласится на требования президента РФ Владимира Путина и будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом министр сказал в эфире госканала RTVS, сообщило издание Aktuality.

По словам Сулика, Словакия не может «уйти от одной зависимости и перейти к другой». Он отметил, что ведомство работает над диверсификацией поставок энергетического сырья, но в ближайшее время, чтобы не остаться без газа, Словакия «будет платить в российской валюте, если не договоримся об ином».

«Я министр экономики и должен обеспечивать энергию для словацкой экономики. Я не согласен с войной, но я тоже смотрю на нее с экономической точки зрения», – сказал Сулик.

Сейчас, как отмечает издание, Словакия расплачивается за газ в евро. Счет за март поступил по-прежнему в единой европейской валюте, как это следует из договора. Эти деньги идут в российский «Газпромбанк», который, как заявлял Путин, сам обменивает их на рубли.