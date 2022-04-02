Германия отказалась поставить Украине 100 БМП

Власти Германии отказались по запросу Украины поставить ей 100 БМП Marder, пишет Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве.

РБК передает, что в распоряжении немецкого издания оказалось полученное германским военным ведомством от министра обороны Украины Алексея Резникова письмо с просьбой о поставке машин. Письменного ответа из Берлина не последовало, но, по данным собеседников Welt, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила Резникову об отказе по телефону.

В Минобороны ФРГ газете подтвердили, что обсуждение поставок с украинской стороной действительно велось, но пояснили, что БМП Marder «связаны с обязательствами по отношению к НАТО» и решение об их поставках должно приниматься «в рамках НАТО». Кроме того, такими вопросами занимается федеральное правительство, а не оборонное ведомство, подчеркнули в министерстве.