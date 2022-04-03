Массовое отравление в Мингячевире

В Мингячевире произошло массовое отравление. Как заявили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 16 человек были госпитализированы в Центральную больницу Мингячевира с диагнозом отравление.

Согласно информации, 14 из них (среди них пятеро детей) были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи. Состояние двух стабильное. После оказания необходимой помощи их отпустят домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.