События в Буче: и Украина, и Россия требуют созвать Совбез ООН

И Украина, и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения событий в Буче.

Пока неясно, в какой день состоится заседание – Киев и Москва запрашивали его на разные даты. На сайте Совбеза расписание еще не обновлялось, передает Русская служба BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что «военные преступления в Буче и других городах... будут предметом рассмотрения в Совбезе ООН во вторник».

Позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в Telegram, что Россия требует провести это заседание днем раньше, в понедельник. Тему заседания он обозначил как «провокацию украинских радикалов».