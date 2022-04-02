Cутенерша Ульвия Гасанова получила 99 месяцев тюрьмы haqqin.az из зала суда
Завершился судебный процесс над 37-летней Ульвией Гасановой, которую обвинили в вывозе азербайджанских женщин в турецкий город Анталья и их сексуальной эксплуатации.
По данным haqqin.az, Ульвию Гасанову задержали 23 июня прошлого года сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми. Ей было предъявлено обвинение по статье 144-1.2.1 Уголовного кодекса, а Наримановский районный суд избрал в отношении Гасановой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Согласно обвинительному акту, Гасанова обманула своих знакомых – Алию Гурбанову и Самаю Мурадову (имена и фамилии изменены – ред.), пообещав, что устроит их в Турции на высокооплачиваемую работу.
Осенью 2016 года Гасанова вывезла этих женщин в Анталью, поселила их на съемной квартире, а затем стала эксплуатировать их, заставляя встречаться за деньги с мужчинами.
На суде Ульвия Гасанова виновной себя не признала. В своих показаниях подсудимая сообщила, что, работая в одном из кафе в Билясуварском районе, познакомилась с женщиной по имени Рахиля. Обе они были недовольны своим материальным положением и решили уехать в Турцию, чтобы заняться там проституцией.
«Рахиля с моего телефона позвонила по видео своему знакомому в Турцию, договорилась с ним и спустя какое-то время уехала на заработки, - рассказала на суде обвиняемая. – А позднее мой знакомый, Осман, проживающий в Турции сообщил, что там можно хорошо заработать. Он купил мне билет на самолет, я полетела в Анталию, а оттуда на такси приехала в район Финикия, где меня встретил Осман и отвел в какой-то дом…»
По словам Ульвии, в доме, который арендовал Осман, жили еще несколько женщин-азербайджанок, которые оказывали здесь интимные услуги клиентам-мужчинам. Неожиданно Осман начал проявлять чувства к Ульвие, а вскоре они начали жить гражданским браком в отдельном доме. А позже Ульвия и турчанка по прозвищу «Серпил» стали привлекать женщин к занятиям второй древнейшей профессией.
«Я не привлекала ни Алию, ни Самаю к проституции, просто познакомилась с ними в доме, который арендовал Осман, - заявила Гасанова. – Обе они обслуживали клиентов под надзором моего гражданского мужа. Я не заставляла их это делать, я ведь сама подверглась сексуальному насилию со стороны Османа. Позже Самая вышла замуж за гражданина Турции и ушла из этого дома».
Суд не счел заявление подсудимой убедительным, квалифицировав его, как попытку оправдаться.
Потерпевшая Алия Гурбанова показала, что работала официанткой в чайхане, которую иногда посещала Ульвия. Когда Гурбанова услышала от нее, что может получить высокооплачиваемую работу в Турции, то сразу же согласилась ввиду финансовых трудностей.
«Ульвия купила мне билет на самолет. Мы вместе полетели в Турцию. Там она попросила у меня паспорт, я поверила и отдала. С того дня, как я оказалась в доме Османа, Ульвия паспорт мне уже не возвращала и заставляла за деньги встречаться с незнакомцами».
Как-то раз Алия рассказала Ульвие, что один из членов ее семьи серьезно болен и попросила отпустить ее в Азербайджан, на что Ульвия неожиданно разрешила ей вернуться. Обращаясь к суду, потерпевшая заявила, что не простила Гасанову и просила назначить ей наказание в порядке, установленном законом.
Самая Мурадова, допрошенная как потерпевшая, рассказала, что несколько раз ездила на лечение в Турцию и как-то раз познакомилась в самолете с женщиной по имени Рахиля. Они подружились, поддерживали связь по телефону. Позже Рахиля познакомила Мурадову с Ульвией, которая сообщила Самае, что в Турции для нее есть очень хорошая и выгодная работа.
«Она оплатила мне билет, и я полетела в Анталию. В аэропорту меня встретили Ульвия с человеком по прозвищу «Баба» (напарник Османа – прим. ред.) и отвезли меня к ним домой», - рассказала Самая. – На следующий день Ульвия забрала мой паспорт и сказала, что моя работа в Турции – оказывать клиентам-мужчинам интимные услуги. Я стала протестовать, тогда Ульвия пригрозила опозорить меня и рассказать моим родителям, что их дочь занимается проституцией. Я никого не знала в этом городе, осталась без паспорта и денег на дорогу домой, а потому была вынуждена согласиться... За непослушание Ульвия могла и побить, я много раз была свидетельницей того, как она избивала девушек. Обычно Ульвия знакомила меня с клиентами, которых находила сама, а потом забирала у меня деньги. Я пробыла в этом доме месяц, в день обслуживала до десяти мужчин…»
В конце концов Самая не выдержала и по телефону сообщила обо всем матери. Та позвонила Ульвие и пригрозила обратиться в полицию. Гасанова испугалась и отпустила девушку домой.
В своих показаниях потерпевшая также сообщила, что во время пребывания в доме Ульвии она познакомилась с гражданином Турции и рассказала ему о случившемся. Тот помог ей вернуться в Азербайджан, а потом женился на ней.
Суд приговорил Ульвию Гасанову к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.