Инара Рафикгызы, судебный репортер 00:20

Завершился судебный процесс над 37-летней Ульвией Гасановой, которую обвинили в вывозе азербайджанских женщин в турецкий город Анталья и их сексуальной эксплуатации. По данным haqqin.az, Ульвию Гасанову задержали 23 июня прошлого года сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми. Ей было предъявлено обвинение по статье 144-1.2.1 Уголовного кодекса, а Наримановский районный суд избрал в отношении Гасановой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Согласно обвинительному акту, Гасанова обманула своих знакомых – Алию Гурбанову и Самаю Мурадову (имена и фамилии изменены – ред.), пообещав, что устроит их в Турции на высокооплачиваемую работу.

Осенью 2016 года Гасанова вывезла этих женщин в Анталью, поселила их на съемной квартире, а затем стала эксплуатировать их, заставляя встречаться за деньги с мужчинами. На суде Ульвия Гасанова виновной себя не признала. В своих показаниях подсудимая сообщила, что, работая в одном из кафе в Билясуварском районе, познакомилась с женщиной по имени Рахиля. Обе они были недовольны своим материальным положением и решили уехать в Турцию, чтобы заняться там проституцией. «Рахиля с моего телефона позвонила по видео своему знакомому в Турцию, договорилась с ним и спустя какое-то время уехала на заработки, - рассказала на суде обвиняемая. – А позднее мой знакомый, Осман, проживающий в Турции сообщил, что там можно хорошо заработать. Он купил мне билет на самолет, я полетела в Анталию, а оттуда на такси приехала в район Финикия, где меня встретил Осман и отвел в какой-то дом…» По словам Ульвии, в доме, который арендовал Осман, жили еще несколько женщин-азербайджанок, которые оказывали здесь интимные услуги клиентам-мужчинам. Неожиданно Осман начал проявлять чувства к Ульвие, а вскоре они начали жить гражданским браком в отдельном доме. А позже Ульвия и турчанка по прозвищу «Серпил» стали привлекать женщин к занятиям второй древнейшей профессией. «Я не привлекала ни Алию, ни Самаю к проституции, просто познакомилась с ними в доме, который арендовал Осман, - заявила Гасанова. – Обе они обслуживали клиентов под надзором моего гражданского мужа. Я не заставляла их это делать, я ведь сама подверглась сексуальному насилию со стороны Османа. Позже Самая вышла замуж за гражданина Турции и ушла из этого дома». Суд не счел заявление подсудимой убедительным, квалифицировав его, как попытку оправдаться. Потерпевшая Алия Гурбанова показала, что работала официанткой в чайхане, которую иногда посещала Ульвия. Когда Гурбанова услышала от нее, что может получить высокооплачиваемую работу в Турции, то сразу же согласилась ввиду финансовых трудностей.