Украинские военные освободили населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области, где расположены развязки на ключевой трассе, что ведет в Чернигов, передает Украинская правда со ссылкой на оперативное командование «Пивнич».

«Колычовка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома «украшает» трассу от Чернигова в сторону Козельца. Территория зачищается и контролируется военными ВС Украины. Населению завозят гуманитарную помощь», - говорится в сообщении оперативного командования.