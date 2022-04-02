Ульвия Худиева, собкор 00:33

На выпускных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 5 и 6 марта по полному (11-летнему) среднему образованию, вопросы были достаточно сложными. А вот на экзаменах, состоявшихся 12 марта, наоборот, оказались на удивление легкими. Так что же произошло? Разобрались в этом журналисты haqqin.az. По утверждению многочисленных абитуриентов, принимавших участие в обоих экзаменах, разница в уровне сложности давала абитуриентам, сдававшим более «легкие» экзамены, преимущество, примерно, в 80-100 баллов. (После оглашения итогов экзаменов журналисты haqqin.az получат возможность сравнить вопросы и проверить таким образом корректность поступивших жалоб – ред.).

Недовольство вызвал и сам уровень организации экзаменов. В большинстве школ возникли проблемы с прослушиванием аудио текстов на иностранном языке. До старшеклассников, сидевших на задних рядах экзаменационных залов, текст полностью не доходил из-за слабых динамиков и скверной акустики. Сообщается, что эти неполадки наблюдались как в Баку, так и в регионах. По данным haqqin.az, в последнее время абитуриенты все чаще выражают недовольство уровнем вопросов, а также грубыми нарушениями принципов объективности на экзаменах, проводимых ГЭЦ. Критический настрой особенно усиливается после экзаменов, которые проводятся на основе программы куррикулума. Впрочем, такие же проблемы – как организационные, так и технические, наблюдались и в прошлом году. Понятно, что цель любого экзамена – это отбор объективно лучших, который, естественно, немыслим без сложных, многоплановых вопросов. Стоит ли при этом добавлять, что вопросы эти должны быть одинаково сложными для всех абитуриентов без исключений, и что результаты экзаменов должны оцениваться со стопроцентной объективностью? Как выясняется, стоит. Кямран Асадли, эксперт в области образования, считает, что ситуация, при которой один экзамен может быть сложнее другого, невозможна в принципе. «ГЭЦ применяет единые принципы при организации экзаменов. Другими словами, невозможно, чтобы тестовое задание было легким в одном из них и сложным – в другом», - подчеркивает эксперт.

По словам Асадли, само понятие «сложность» зачастую носит субъективный характер. Кроме того, общеизвестно, что напряженная атмосфера экзамена психологически давит на сознание абитуриентов, а потому вопрос, на который они не могут найти ответ, кажется им чрезмерно сложным, хотя на самом деле это не так. А вот технические нюансы, по словам Асадли, действительно являются серьезной проблемой. «Очень много жалоб по этому поводу, - утверждает эксперт. – Например, вопросы на прослушивание или listening нельзя задавать в самом начале экзамена, когда абитуриенты и без того взволнованы. А тут первым задается вопрос на аудирование, да еще со слабым звуком… Словом, толком даже не приступив к экзамену, подростки подвергаются психологическому прессингу. Давайте признаем, что такая практика оказывает зачастую негативное влияние на результаты экзамена». В самом Государственном экзаменационном центре с критикой экспертов не согласны. Завсектором ГЭЦ Ханлар Ханларзаде сообщила, что задания в банке тестов разделены на категории по степени сложности. Тесты, используемые на экзаменах, формируются по единому принципу с использованием стандартного алгоритма. Задания, включенные в каждый тест, имеют одинаковое распределение уровней сложности. Ежегодно на экзамене применяются разные варианты тестов. Анализ результатов проводится на основе принятых в мире научно-статистических методов.