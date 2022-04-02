Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об активном выходе российских войск с территории области.

«У нас есть неплохие новости из Сумщины. Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход на свою территорию из нашей области. Последние дни мы наблюдали накопление русских войск от Белополья до самого Конотопа. ... Заходили новые колонны, они окапывались... обстреливали мирных жителей, стреляли по лесам, по домам, на улицах из танков, гранатометов», - передает УНИАН слова Живицкого.

По его словам, еще рано говорить об освобождении области, еще продолжается зачистка, однако техника россиян покинула территорию.