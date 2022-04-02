И Марк Твен стал в России экстремистом
В петербургской Российской национальной библиотеке произошел скандал.
«Росбалт» со ссылкой на издание «Город 812» сообщает, что 25 марта, в День работников культуры, сотрудники библиотеки при входе в здание разместили поздравительный плакат с изображением советского и российского литературоведа, культуролога Юрия Лотмана. Проходивший мимо руководитель департамента безопасности решил, что на постере размещен портрет американского писателя Марка Твена. Он написал директору библиотеки Владимиру Гронскому донос, обвинив сотрудников в «пропаганде экстремизма и терроризма». Директор библиотеки поручил провести с «провинившимися» разъяснительную беседу и лишил их квартальной премии.
Ольга Кагановская, заведующая отделом культурных программ РНБ, решила после этого инцидента уволиться: «Да, история правдива, нам не до шуток. Я действительно написала заявление на увольнение с 11 апреля. Заявление подписано без комментариев».