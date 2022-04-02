Умер Леонид Кравец – один из свидетелей Ходжалинской трагедии

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сообщил в Facebook, что скончался Леонид Кравец – пилот, который эвакуировал жителей Ходжалы 26 февраля 1992 года.

«Час назад получил очень печальную и скорбную весть. После продолжительной болезни в иной мир ушел от нас дорогой друг Леонид Кравец», - написал Джавадов в соцсети.

«У героического пилота Леонида Кравеца имеются исключительные заслуги в видеозаписях ужасов Ходжалинской резни, эвакуации выживших в этой бойне азербайджанцев и доведении до мира правды о карабахском конфликте», - написал Джавадов, добавив, что азербайджанский народ всегда будет за это благодарен ему.