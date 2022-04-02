Британская разведка: в Мариуполе идут ожесточенные бои

Украинский город Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что это сухопутный коридор из России на территорию Крыма. Так считает британская разведка.

«В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма», - передает Украинская правда сообщение британской разведки.