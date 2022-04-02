Байден не справляется с нефтью наш комментарий
Пока Запад думает отказываться ли от российских глеводородов, покупать их за рубли или нет, США, возглавляющие антироссийские санкции, переходят к активным действиям совсем в другом направлении. Они не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43% – до 100 тыс. баррелей в сутки. Более того, здесь разрешили своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.
Обострение интриги между Европой и США не входит в нашу задачу – желающих этого и без того достаточно. Но растущие на мировом рынке цены на нефть сильно беспокоят Белый дом, пожалуй, даже не меньше, чем война в Украине. Власти США всегда больше беспокоили внутренние проблемы, и внешняя политика была призвана решать насущные внутренние проблемы. Но вдруг в этом году в налаженном годами процессе что-то поломалось и подтолкнуло власти к принятию нетрадиционных решений.
После расширения ОПЕК до ОПЕК+ и присоединения к последней России, динамика роста добычи «черного золота» перестала носить хаотический характер, что привело к росту цен. Это никак не могло устроить США, так как граждане этой страны любят много ездить на дорогих автомобилях, пожирающих много бензина и дизтоплива. Но вот рост цен на топливо американцев не устраивает, и они в последнее время открыто протестуют против власти, не способной стабилизировать резко подскочившие цены.
Президент Джо Байден прекрасно понимает важность стабилизации внутренних цен на автотопливо. Его привычные снисходительные просьбы диктующие правила игры в ОПЕК оставили без внимания. К тому же в ОПЕК+ установлены совершенно другие правила. Ситуация изменилась – ранее послушные лидеры монархий Персидского залива теперь не отвечают и на телефонные звонки Байдена. Не было большого эффекта и от принятого ранее решения открыть запасы нефтяных резервов. И в четверг Байден принял новое решение: ежедневно, в течение минимум полугода (ранее нефть из стратегических запасов выделялась лишь на короткие сроки с учетом возврата отпущенных объемов) из стратегического запаса страны будут направлять на рынок по миллиону баррелей нефти. Он ожидает подобных шагов и от союзников и партнеров США, полагая, что общие усилия позволят высвободить более миллиона баррелей в сутки. А на доходы от продажи можно будет восполнить стратегический нефтяной запас в последующие годы.
Всего, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), США и их партнеры имеют резервные запасы в объеме 1,5 млрд баррелей. Но, во-первых, ни одна страна не согласится лишиться всех своих запасов, а во-вторых, как ранее отмечал haqqin.az, миллиона баррелей в течение 180 дней будет явно недостаточно, чтобы оказать сильное влияние на многократно большие возможности ОПЕК+.
Однако если даже принятые меры и окажут влияние на рынок, это, в принципе, будет временной мерой, призванной минимизировать весенний подъем цен на нефть. Что позволит немного увеличить поставки на рынок и соответствующим образом ограничит цены. Но война в Украине сегодня оказывает решающее влияние на рынок, и основным фактором остается возможная потеря российской нефти. Вашингтон то ли понимая все это, то ли просто добиваясь поддержки цен на автотопливо на внутреннем рынке наращивает свой же запрет на ограничение закупок российской нефти.
Правда, все это было еще до того, как Москва перевела все расчеты за поставки собственных углеводородов на рубли. Как изменилась ситуация в последние дни, пока не известно. Останутся ли вновь США в числе примерных покупателей российской нефти, к тому же на рубли, сказать трудно. А как среагируют на это их европейские партнеры, которых США не первый раз натравливают против Москвы, сами при этом не стесняясь нарушать предложенные ими же правила игры, думается, предсказать легче. В Европе и без того растет недовольство старшим братом по другую сторону океана, а российский ультиматум о переводе расчетов на рубли и вовсе нарушил установившееся здесь равновесие.
А к этому недовольству все активнее прибавляется ускоряющийся откат ОПЕК+ от США. В тот же день, когда Байден принял свое решение, Технический комитет ОПЕК+ принял решение больше не использовать данные Международного энергетического агентства для оценки ситуации на рынке нефти. Вместо них будут изучаться прогнозы других агентств: Wood Mackenzie и Rystad Energy. Такой демонстративный отказ от услуг проамериканского МЭА уже говорит не в пользу Вашингтона. К этому следует добавить, что по новому отчету ОПЕК+ добыча нефти в России оценена в феврале на 30 тыс. баррелей в сутки больше, чем ранее – 10,08 млн баррелей в сутки. В то же время производство в Саудовской Аравии прогнозируется на 25 тыс. баррелей в сутки меньше – 10,174 млн баррелей в сутки. И Байдену теперь придется считаться и с этим фактором…