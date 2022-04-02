Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:50

Пока Запад думает отказываться ли от российских глеводородов, покупать их за рубли или нет, США, возглавляющие антироссийские санкции, переходят к активным действиям совсем в другом направлении. Они не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43% – до 100 тыс. баррелей в сутки. Более того, здесь разрешили своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.

Обострение интриги между Европой и США не входит в нашу задачу – желающих этого и без того достаточно. Но растущие на мировом рынке цены на нефть сильно беспокоят Белый дом, пожалуй, даже не меньше, чем война в Украине. Власти США всегда больше беспокоили внутренние проблемы, и внешняя политика была призвана решать насущные внутренние проблемы. Но вдруг в этом году в налаженном годами процессе что-то поломалось и подтолкнуло власти к принятию нетрадиционных решений. После расширения ОПЕК до ОПЕК+ и присоединения к последней России, динамика роста добычи «черного золота» перестала носить хаотический характер, что привело к росту цен. Это никак не могло устроить США, так как граждане этой страны любят много ездить на дорогих автомобилях, пожирающих много бензина и дизтоплива. Но вот рост цен на топливо американцев не устраивает, и они в последнее время открыто протестуют против власти, не способной стабилизировать резко подскочившие цены. Президент Джо Байден прекрасно понимает важность стабилизации внутренних цен на автотопливо. Его привычные снисходительные просьбы диктующие правила игры в ОПЕК оставили без внимания. К тому же в ОПЕК+ установлены совершенно другие правила. Ситуация изменилась – ранее послушные лидеры монархий Персидского залива теперь не отвечают и на телефонные звонки Байдена. Не было большого эффекта и от принятого ранее решения открыть запасы нефтяных резервов. И в четверг Байден принял новое решение: ежедневно, в течение минимум полугода (ранее нефть из стратегических запасов выделялась лишь на короткие сроки с учетом возврата отпущенных объемов) из стратегического запаса страны будут направлять на рынок по миллиону баррелей нефти. Он ожидает подобных шагов и от союзников и партнеров США, полагая, что общие усилия позволят высвободить более миллиона баррелей в сутки. А на доходы от продажи можно будет восполнить стратегический нефтяной запас в последующие годы.