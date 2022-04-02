Зеленский обратился к российским матерям и руководству

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором говорит о преступлениях в Буче, Ирпене и Гостомеле, обращается к российскому руководству и к матерям российских военных.

«Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно?..

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение, и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство...», - заявил Зеленский.

Буча – один из городов, где велись самые ожесточенные бои. Первые кадры с телами на улицах города появились 2 апреля, когда в город вместе с украинскими военнослужащими и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.