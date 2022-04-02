Украинские военные атаковали российский корабль

Российский фрегат проекта 11356Р «Буревестник» получил серьезное повреждение в результате огневого удара украинских военных. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в Военно-морских силах Украины.

Источники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен российский корабль.

По данным издания, «прилетело» также в борт фрегата «Адмирал Эссен».«Думская» утверждает, что этот корабль неоднократно выпускал ракеты по украинским городам, в том числе по Одессе.