Сербия идет в Евросоюз, но будет дружить и с Россией

«По нашим данным, я набрал от 59,8 до 60,1%, - сообщил он в воскресенье на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии. – Мне удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии. Я – единственный, кто два раза победил в первом туре», передает ТАСС.

Как уже сообщалось, в Сербии в воскресенье состоялись президентские и внеочередные парламентские выборы. Глава Сербии Александар Вучич уже объявил о своей победе на выборах главы государства в первом туре.

В своем выступлении Вучич отметил большое влияние войны в Украине на результаты парламентских выборов: «Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромно, все резко сдвинулось вправо. Сербская прогрессивная партия... получила в итоге меньше голосов...»

Говоря о внешнеполитическом курсе Сербии, Вучич отметил, что этот курс предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. «Верю, что перед нами многочисленные вызовы, но для Сербии важнее всего иметь добрые отношения в регионе, с другой стороны – продолжить свой европейский путь, но в то же время не разрушать свои связи с традиционными друзьями...», - подчеркнул Вучич.

«Что важно и для европейцев, и для русских, и для американцев – мы продолжим проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будем вступать ни в один военный союз», - заявил он.

Глава сербского государства отметил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией: «У нас хорошие, достойные отношения, мы стараемся такие отношения и сохранить, у нас партнерские отношения во многих областях. Мы должны сейчас посмотреть, что делать в вопросе нефти, предстоят нам переговоры по вопросу цены на газ, мы все это продолжим».

«Во всяком случае я гарантирую, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ, так как Достоевский больше всех остальных писателей в мире вместе взятых. Никто не исключит оперы Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла. Так что мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнерские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией», - пояснил Вучич.