Хакеры обнародовали данные российских военных, воюющих в Украине
Хакерское сообщество Anonymous обнародовало личные данные 120 тысяч российских военных, которые участвуют в войне с Украиной. Об этом хакеры написали в Twitter.
"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – заявили киберспециалисты.
Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022
https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak
All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.
Данные российских военных получила газета "Украинская правда" от Центра оборонных стратегий, а те – из "надежных источников". Информация содержит список имен, табельных номеров и мест службы российских военных.