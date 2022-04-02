Хакеры обнародовали данные российских военных, воюющих в Украине

Хакерское сообщество Anonymous обнародовало личные данные 120 тысяч российских военных, которые участвуют в войне с Украиной. Об этом хакеры написали в Twitter.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – заявили киберспециалисты.

Данные российских военных получила газета "Украинская правда" от Центра оборонных стратегий, а те – из "надежных источников". Информация содержит список имен, табельных номеров и мест службы российских военных.