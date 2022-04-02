Генштаб Украины: в ближайшие сутки россияне могут начать наступление

Российские военные могут начать наступление на востоке Украины, в направлении Северодонецка, уже в ближайшие сутки. Об этом в воскресенье, 3 апреля, говорится в оперативной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях россияне продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов: Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.

Кроме этого, российские военные готовятся к наступлению, которое, возможно, начнут в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

В сообщении также говорится, что "при поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя".