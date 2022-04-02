Премьер Японии прокомментировал видео из Бучи: Резко осуждаем. Возможны новые санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK осудил Россию в связи с видео из украинской Бучи, которое Минобороны РФ ранее назвало фейком. Об этом пишет РИА Новости.

«Резко осуждаем действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Нам известно, что в мировом сообществе растет осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права», - сказал он журналистам в понедельник.

Кисида не исключил возможности принятия в связи с этим дополнительных санкций против России.