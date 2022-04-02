Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишет газета The Times.

Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине.

Газета отмечает, что Шольц совершит первый визит в Лондон с момента назначения на должность канцлера. Он встретится с Джонсоном в пятницу.