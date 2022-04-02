Российские войска утром 4 апреля нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаеву. Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

«Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные», - написал Сенкевич.

Мэр Николаева призвал жителей не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.

Воздушная тревога объявлялась в Николаевской области с 00:07 до 00:29 и с 07:33 до 07:55.