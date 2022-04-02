Отдел информации 09:54

Фархад Ахмедов, российский бизнесмен азербайджанского происхождения, реализует в Исмаиллах проект, связанный с будущим восстановлением лесов и созданием новых лесных массивов. По данным haqqin.az, бизнесмен, создавший в Исмаиллинском районе крупный агрокластер, в котором культивируются рыболовство, виноградарство, садоводство и другие направления, также инвестирует в экологические проекты. Так, ООО «Kənd» – дочернее предприятие ЗАО «AzNar», акции которого принадлежат Ахмедову, высадило в Исмаиллинском районе саженцы редких сосен – эльдарских и пирамидальных.

По статистике ООО «Kənd», на сегодняшний день высажено 125.000 саженцев эльдарской, 125.000 саженцев пирамидальной сосны, а также 250.000 саженцев знаменитого «Хан Чинар». С деревьев собираются семена, чтобы в будущем получить новые саженцы. Ожидается, что высадка этих семян позволит вырастить 600 тысяч эльдарских сосен, столько же пирамидальных и «Хан Чинар». Кроме того, компания планирует расширить инвестиции, чтобы выращивать также декоративные сосны – лимонную, американскую верблюжью и аризонскую. Ожидается, что данный проект станет важным шагом восстановления лесных ресурсов и создания новых лесных массивов в Азербайджане, что является одним из главных приоритетов государства в области охраны окружающей среды. Как известно, леса восстанавливаются как естественным, так и искусственным путями. Практика свидетельствует, что в странах с относительно небольшой площадью лесов, таких, к примеру, как Азербайджан, естественное лесовосстановление является более длительным и сложным процессом и, зачастую, не дает ожидаемых результатов. Поэтому упор был сделан на метод искусственного восстановления, который требует промышленного выращивания саженцев деревьев в соответствии с климатическими условиями Азербайджана. Следует отметить, что лесной фонд на освобожденных от тридцатилетней оккупации территориях Азербайджана в значительной степени уничтожен. По этой причине восстановление лесного фонда и закладка новых лесов входят в список программ, направленных на восстановление освобожденных территорий. В результате ожидается, что уже в ближайшие годы спрос на саженцы деревьев резко возрастет. Фархад Ахмедов реализует этот проект не только в Азербайджане, но и в России. Так, еженедельник «Аргументы и факты» пишет, что принадлежащее Ахмедову ООО «Удан», реализует с начала 2022 года проект по промышленной посадке в различных регионах России саженцев с закрытой корневой системой. Согласно проекту, в течение трех лет будут созданы три массива в европейской части Удмуртской республики, в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке.