Новый проект Фархада Ахмедова: восстановление лесов в Азербайджане и России фото
Фархад Ахмедов, российский бизнесмен азербайджанского происхождения, реализует в Исмаиллах проект, связанный с будущим восстановлением лесов и созданием новых лесных массивов.
По данным haqqin.az, бизнесмен, создавший в Исмаиллинском районе крупный агрокластер, в котором культивируются рыболовство, виноградарство, садоводство и другие направления, также инвестирует в экологические проекты.
Так, ООО «Kənd» – дочернее предприятие ЗАО «AzNar», акции которого принадлежат Ахмедову, высадило в Исмаиллинском районе саженцы редких сосен – эльдарских и пирамидальных.
По статистике ООО «Kənd», на сегодняшний день высажено 125.000 саженцев эльдарской, 125.000 саженцев пирамидальной сосны, а также 250.000 саженцев знаменитого «Хан Чинар». С деревьев собираются семена, чтобы в будущем получить новые саженцы. Ожидается, что высадка этих семян позволит вырастить 600 тысяч эльдарских сосен, столько же пирамидальных и «Хан Чинар». Кроме того, компания планирует расширить инвестиции, чтобы выращивать также декоративные сосны – лимонную, американскую верблюжью и аризонскую.
Ожидается, что данный проект станет важным шагом восстановления лесных ресурсов и создания новых лесных массивов в Азербайджане, что является одним из главных приоритетов государства в области охраны окружающей среды.
Как известно, леса восстанавливаются как естественным, так и искусственным путями. Практика свидетельствует, что в странах с относительно небольшой площадью лесов, таких, к примеру, как Азербайджан, естественное лесовосстановление является более длительным и сложным процессом и, зачастую, не дает ожидаемых результатов. Поэтому упор был сделан на метод искусственного восстановления, который требует промышленного выращивания саженцев деревьев в соответствии с климатическими условиями Азербайджана.
Следует отметить, что лесной фонд на освобожденных от тридцатилетней оккупации территориях Азербайджана в значительной степени уничтожен. По этой причине восстановление лесного фонда и закладка новых лесов входят в список программ, направленных на восстановление освобожденных территорий. В результате ожидается, что уже в ближайшие годы спрос на саженцы деревьев резко возрастет.
Фархад Ахмедов реализует этот проект не только в Азербайджане, но и в России.
Так, еженедельник «Аргументы и факты» пишет, что принадлежащее Ахмедову ООО «Удан», реализует с начала 2022 года проект по промышленной посадке в различных регионах России саженцев с закрытой корневой системой. Согласно проекту, в течение трех лет будут созданы три массива в европейской части Удмуртской республики, в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке.
Как известно, производство древесины в России осуществляется, в основном, именно в этих регионах, в связи с чем и возникает потребность в искусственном лесовосстановлении. (Деревья, выращенные в процессе естественного восстановления, не годятся для получения качественного пиломатериала – ред.). Проект предусматривает выращивание около 45 миллионов саженцев в год в каждом массиве. А к 2025 году общее количество выращенных саженцев достигнет 135 миллионов.
«Зеленый проект» важен даже для такой богатой лесными ресурсами страны, как Россия. Главным образом, потому что она является одним из крупнейших игроков на мировом рынке экспорта лесоматериалов. Однако быстрое сокращение лесных массивов может не только сократить долю страны на рынке древесины, но и одновременно нанести серьезный ущерб окружающей среде. По этой причине лесовосстановление также важно и для России.
По правилам, установленным в мае 2019 года Минэкологии и природных ресурсов РФ, саженцы с закрытой корневой системой должны высаживаться не менее чем на 50 процентах лесных участков, которые рекультивируются комбинированными способами. Эти правила вступили в силу в январе 2022 года, а их соблюдение требует выращивания большого количества рассадников.
До сих пор в России практика промышленного выращивания саженцев с закрытой корневой системой отсутствовала, а сами саженцы завозились из стран Балтии и Финляндии.
Сейчас же, из-за событий в Украине надеяться на ввоз саженцев в Россию, похоже, не стоит.