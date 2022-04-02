Из платежного терминала E-Manat в Гейчае украли 32 тыс. манатов, сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, неизвестные ночью проникли в магазин, и, взломав установленный там платежный терминал E-Manat, похитили из него 32 тыс. манатов, а также украли табачные изделия, деньги и скрылись с места преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны и привлечены к ответственности жители района – Низам Нуруев, Сулейман Нуриев и Камран Гусейнли.