Орбан назвал тех, кто мешал ему: Сорос и Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении после выборов назвал украинского президента в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии. Об этом сообщает Hungary Today.

"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", - заявил Орбан.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти, но "каждый цент, который они дали венгерским левым, был напрасными деньгами", "...венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса".