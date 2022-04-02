Американский политолог Сокор в интервью haqqin.az: «Зеленский продемонстрировал всему миру трусость западных политиков»

Записал: Ага Гасымлы, собкор 10:11

"Угрозы России применить ядерное оружие — это часть политики запугивания Запада. На самом деле Кремль далек от мысли использовать ядерное или другое оружие массового поражения", - заявил haqqin.az аналитик американского Фонда Джеймстаун Владимир Сокор. По его мнению, Путин уверен (и возможно, не без оснований), что западные политики всерьез воспринимают угрозы атомной войны и боятся, что Москва пойдет на использование тактического ядерного оружия. В реальности же ядерный шантаж Кремля – это чистейший политический блеф, прикрываясь которым Россия стремится захватить украинские территории.

По мнению американского политолога, агрессию Кремля может остановить только "дуплекс" эффективных действий украинской армии в сочетании с тотальными экономическими санкциями Запада. "На полях сражений в Украине может сложиться патовая ситуация, когда бои постепенно примут позиционный характер, - считает Владимир Сокор. - В этом случае Украине придется вести переговоры под интенсивными бомбежками и ракетными обстрелами, в условиях разрушения своей инфраструктуры и присутствия российских войск в ряде украинских городов…". Политолог подчеркивает, что успешные ответные удары украинской армии превзошли самые оптимистические ожидания мирового сообщества. "Не скрою, - признается Сокор, - для меня также стала полной неожиданностью блестящая военная подготовка и высочайшая мотивация украинской армии. Но проблема в том, что западные политики по-прежнему не хотят, чтобы НАТО участвовал в войне, что, естественно, никак не устраивает президента Зеленского. Западные страны стараются избежать поставок в Украину некоторых видов оружия, к примеру, танков, истребителей, ПВО дальнего радиуса действия и др. И все это – из-за нежелания ввязываться в прямой конфликт с Россией. Полагаю, Зеленский поставил западные страны в крайне неудобное положение, сказав, что Украине нужны не западные военные, а оружие Запада, чтобы самим воевать с россиянами. Тем самым президент Украины продемонстрировал всему миру трусость западных политиков…".

С другой стороны, считает Сокор, Запад не станет до бесконечности “отсиживаться в окопах дипломатии”, поскольку, угрожая применением тактического ядерного оружия, Россия вполне может аннексировать Прибалтику. И если в войне в Украине у НАТО есть значительный простор для маневра, то в Прибалтике ничего подобного нет. То есть, если армия России продвинется вглубь той же Литвы или Латвии даже на 50 километров, эти государства лишатся значительной части своей территории. И когда НАТО, в соответствии с Уставом Североатлантического блока, пошлет свои войска на защиту республик Балтии, то сводной армии западного мира предстоит маневрировать на узком пространстве между российскими войсками и Балтийским морем. Так не лучше ли НАТО использовать возможности для ударов по российской армии, которые открывает украинский театр военных действий? По словам эксперта в условиях патовой ситуации на украинском поле боя, борьба может переместиться в плоскость политических переговоров. Главные условия на переговорах с российской стороны уже озвучены - независимость Крыма, а также Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей, плюс обязательства Киева не вступать в военные блоки, не размещать на своей территории иностранные войска, статус русского языка, денацификация, демилитаризация…