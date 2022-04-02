Икрам Нур, автор haqqin.az 10:26

Правительство Пакистана, а также нижняя палата парламента страны распущены, при этом премьер Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности. Новые парламентские выборы и назначение кабинета министров могут состояться в течение последующих 90 дней. Крикет – спорт людей мужественных и умеющих принимать нестандартные решения. И Имран Хан доказал, что титул лучшего игрока Пакистана в свое время носил не зря и предпринимать кавалерийский наскок совершенно не разучился.

Пока оппозиция в парламенте с упоением рассказывала о том, сколько голосов она собрала, чтобы добиться вотума недоверия премьеру – он совершил никем не ожидаемый ход, выставив на острие атаки вице-спикера Касима Сури, который попросту… отменил голосование по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана, посчитав таковое нарушением Конституции. А уже опираясь на это решение – лично обратился к президенту Пакистана Арифу Альви с просьбой распустить нынешний парламент и провести выборы нового. Что и было достаточно оперативно сделано. Оппозиция сначала была шокирована, но затем объявила, что подает петицию в верховный суд Пакистана с обжалованием решения президента. Впрочем, подозреваю, они сами в эффективность такого решения не верят. Рассмотрение их петиции может затянуться – а это даст возможность Имрану Хану организовать выборы в новый парламент с максимальным использованием административного ресурса. И получить нижнюю палату в более выгодном для него составе. Из нынешней попытки отстранения пакистанского премьера от власти следует как минимум три серьезных вывода.

Во-первых, слухи о разногласиях Имрана Хана с пакистанской армией, о чем часто говорилось в последнее время, оказались сильно преувеличенными. Если в вооруженных силах страны и есть недовольные премьером – то они не имеют большинства и не могут оказывать влияние на позицию высшего генералитета, который в нынешних событиях однозначно встал на сторону Имрана Хана. Во-вторых, позиции США в Исламабаде серьезно подорваны. Пакистан перестал быть страной, которая «рекомендации» из Вашингтона воспринимает как распоряжения для незамедлительного исполнения. Стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном существенно повысили самооценку Исламабада и укрепили его готовность отстаивать собственные национальные интересы, даже если они и вступают в конфликт с интересами США. И наконец, в-третьих. Те пакистанские элиты, на которые делали ставку американцы, все эти Шарифы, Бхутто и прочие «золотые семейства», в глазах простых граждан Пакистана полностью себя скомпрометировали и не пользуются массовой поддержкой.