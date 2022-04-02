«Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что что процесс утилизации боеприпасов будет осуществлен с 4 по 9 апреля на полигоне Сейфали.

«Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах», - говорится в сообщении ведомства.