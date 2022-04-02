Россия перебрасывает «вагнеровцев» на Донбасс Британская разведка
Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" на Донбасс для участия в дальнейших боевых действиях за восточные регионы Украины, говорится в сообщении Минобороны Британии.
По данным британской разведки, российские войска, в том числе наемники частной военной компании "Вагнер", перебрасываются на Донбасс.
"Российские силы продолжают консолидацию и реорганизацию, поскольку они переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины", - говорится в отчете британской разведки.