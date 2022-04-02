В Молдове объявили национальный траур по погибшим в Украине

Молдова решительно осуждает преступления против человечности в Украине и объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим. Об этом сообщает «Анадолу».

«Мы потрясены вместе со всем миром бойней в городе Буча под Киевом. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечности, так же как осуждает эту незаконную и неспровоцированную войну, которую ведет Российская Федерация против Украины», - написала президент Молдовы Майя Санду в Twitter.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также выступили с реакцией на бойню в украинском городке. «Глубоко потрясены фотографиями мирных жителей, убитых в украинском городе Буча. Республика Молдова решительно осуждает массовые убийства мирных жителей и требует привлечения виновных к ответственности. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу», - говорится в сообщении МИДа.