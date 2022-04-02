В Иране заявили, что остановка диалога по ядерной сделке вызвана внутриполитической ситуацией в США

Приостановка переговоров по ядерной сделке в Вене вызвана тем, что Белый дом пытается использовать ситуацию для решения внутриполитических задач, заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"То, что произошло Вене, - это приостановка [переговоров] по вине США. Стало ясно, что [президент США Джо] Байден и Белый дом еще не приняли решение по этому вопросу", - цитирует Хатибзаде ТАСС.

По его словам, США сделали ситуацию вокруг ядерной сделки частью внутренней политики. "Если США готовы к подписанию соглашения, то они должны принять политическое решение", - добавил дипломат.