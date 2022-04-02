Кадыров заявил, что Мариуполь скоро будет полностью «очищен»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео боев в Мариуполе и заявил, что большая часть города находится под контролем российских военных и что скоро он будет полностью "очищен от националистов".

"Большая часть Мариуполя под контролем российских Вооруженных сил. Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью "очищен от скверного националистического явления", - уверен Кадыров.