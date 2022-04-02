Министр иностранных дел Грузии ушел в отставку. Будет послом в США

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани покинул свой пост, на эту должность назначен бывший глава администрации правительства Илия Дарчиашвили. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Вице-премьер и министр иностранных дел назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки. В первую очередь, хочу поблагодарить господина Давида за проделанную работу. У господина Давида есть огромный опыт. Он 30 лет служит нашей стране, его родному ведомству – министерству иностранных дел на разных должностях, принимал участие практически во всех важных решениях", - отметил Гарибашвили.