Франция поддерживает введение санкций на российские нефть и уголь

Новые санкции против России могут касаться ограничения поставок нефти и угля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

"Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля", - цитирует Макрона РИА Новости.

Отвечая на вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из России, глава французского государства отметил, что по нефти и углю необходимы продвижения: “Мы должны продвинуться в вопросе санкций".

"В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", - добавил он.