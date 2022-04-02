Российские войска с начала «спецоперации» уничтожили почти две тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно информации, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техник.

Отмечается, что за минувшую ночь российская авиация поразила в Украине 14 военных объектов: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и стоянок боевой техники. Также российские средства ПВО сбили в воздухе шесть беспилотников, сказал Конашенков.