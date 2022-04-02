Стали известны новые потери России в Украине
Общие боевые потери личного состава РФ составляют около 18,3 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 647 танков, 1 844 боевых бронированных машин, 330 артиллерийских систем, 147 самолетов и 134 вертолета, а также 107 РСЗО, 54 средства ПВО, 1273 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.