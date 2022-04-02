Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

В связи с продолжающемся в столице сильным ветром Управление Государственной дорожной полиции города Баку рекомендует водителям не парковать транспортные средства в опасных местах. Об этом предупредил старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.

"Скорость ветра, наблюдаемого на территории столицы, превышает норму, что создает опасную ситуацию для водителей и других участников движения. В связи с этим рекомендуем водителям и пешеходам соблюдать предельную осторожность, еще строже придерживаться правил безопасности, не парковать автомобили под многоэтажными зданиями, деревьями.

Кроме того, лицам, управляющим мопедами и мотоциклами, грузовыми автомобилями следует ограничить передвижение, а пешеходам сократить до минимума походы по городу", - сказал Аскерли.