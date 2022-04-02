Германию назвали «главным тормозом» новых санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Германия - главный блокировщик очень решительных санкций. Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого", - заявил Моравецкий, отвечая на вопрос о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Он также призвал крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее.