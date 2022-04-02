Financial Times: Евросоюз готовится к отказу от импорта газа и нефти из России

Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с вторжением РФ в Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.

Так, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление со стороны некоторых крупных европейских экономик". Но сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче".