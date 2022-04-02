SOCAR эвакуировала сотрудников из-за непогоды

В связи с изменением и нестабильностью погодных условий Производственное объединение «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных участках в море и на суше, сообщили в ПО.

Введены ограничения на проведение некоторых работ, проведена эвакуация сотрудников.

«На всех участках проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, текущая ситуация находится под постоянным контролем», - говорится в сообщении.