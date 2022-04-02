На освобожденных территориях Азербайджана нашли еще 165 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило ежемесячную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе мероприятий, проведенных агентством с 1 по 31 марта в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, было обнаружено и обезврежено 68 противопехотных, 97 противотанковых мин и 298 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и боеприпасов очищено 306,7 гектара земли.