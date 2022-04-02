В Казахстане задержали руководителей подконтрольных племяннику Назарбаева компаний

Казахстанские правоохранительные органы задержали руководителей двух компаний, подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы - племяннику первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Как сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана, следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр). "Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу". Имена и должности задержанных не называются.