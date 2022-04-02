Жителей Киргизии призвали не покупать дорогие вещи и не тратить впустую деньги

На фоне происходящего в мире в Киргизии может еще сильнее усугубиться социально-экономическая ситуация, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, попросив граждан отложить крупные траты и «прекратить пустую трату денег». Об этом сообщает его пресс-служба.

Садыр Жапаров подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в Киргизии остается тяжелой. Однако, по его словам, стране нужно подготовиться к вероятному ухудшению «из-за последних мировых событий».

«Я очень прошу всех нас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить тои (торжества) и прекратить пустую трату денег. Вы знаете, что указом я рекомендовал ограничить жертвоприношения скота на семейных похоронных обрядах», — цитирует «Коммерсант» президента Киргизии.

Жапаров добавил, что для Киргизии сейчас самое главное — «продовольственная безопасность». Он также призвал фермеров использовать «каждый весенний день для работы на огороде и чистки каналов».